Wat kan Deceuninck-Quick-Step in de Eurometropole Tour? Onder meer Fabio Jakobsen en vijf landgenoten verschijnen aan de start

Deceuninck-Quick-Step wil deze middag scoren in de Eurometropole Tour, een eendagswedstrijd die door België en Frankrijk wordt gereden. De Belgische wielerformatie rekent namelijk op een goede prestatie van Fabio Jakobsen.

De Nederlandse sprinter zal worden bijgestaan door onze landgenoten Dries Devenyns, Iljo Keisse, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe en Stan Van Tricht. Ook de Duitser Jannik Steimle zit in de selectie.

Wednesday we are back in action, at the one-day Eurometropole Tour: https://t.co/3eAXapaHfG pic.twitter.com/khD8QFjwCB