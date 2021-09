Werelduurrecord van Campenaerts blijft sowieso op de tabellen ondanks dat Brit het op 1 oktober aanvalt

Het zit zo: enkel renners uit de Registered Testing Pool van de UCI mogen zich wagen aan een officiële poging om het werelduurrecord te breken. Bigham zou die kosten daarvan dan zelf moeten ophoesten. Hij rijdt momenteel voor een continentale ploeg en is dus nog niet één van de grootverdieners uit het peloton.

Daarom kondigt hij aan dat hij het Britse uurrecord van Bradley Wiggins gaat aanvallen. Dat is 54,526 kilometer. Rijdt Bigham sneller dan Campenaerts, die 55,089 kilometer in één uur reed, dan zal de UCI de tijd van Bigham niet erkennen als nieuw werelduurrecord.

I’ve talked about the hour record for long enough. Now it’s time to have a proper go 👊🏼



🎯 British Hour Record 54.526km

⏱ 16:00CEST (15:00BST) Friday 01/10/21

🇨🇭 Tissot Velodrome, Grenchen, Switzerland

📺 @Thecyclingdane YouTube Live#AllForOne pic.twitter.com/Rizc0fibkm