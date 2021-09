Deceuninck-QuickStep klaar voor Parijs-Roubaix: "Verschillende troefkaarten"

Voor ploegleider Tom Steels is Deceuninck-QuickStep helemaal klaar voor Parijs-Roubaix van komende zondag.

Deceuninck-QuickStep heeft een sterke geschiedenis als het over ritzeges in de Helleklassieker gaat. Daar willen ze graag eentje bijvoegen.

Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Tim Declercq, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Zdenek Stybar en Bert Van Lerberghe maken deel uit van de selectie.

"We zijn blij dat het eindelijk opnieuw Parijs-Roubaix is. Het zal een boeiende editie worden. In oktober zou het weer wel eens een belangrijke invloed kunnen hebben op de koers", zegt ploegleider Tom Steels bij Sporza.

"Als het na 20 jaar nog eens regent in Roubaix krijg je een heel ander scenario. We hebben een sterke ploeg, met veel renners die fris zijn na het WK. We beschikken over verschillende troefkaarten we zullen ons best doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen."