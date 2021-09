Europees juniorenkampioen tijdrijden Alec Segaert verklaart keuze voor Lotto Soudal en liefde voor het tijdrijden

Als Europees kampioen tijdrijden bij de junioren zette Alec Segaert zich in het uitstalraam. Lotto Soudal heeft Segaert, die ook nog eens derde werd op het WK tijdrijden, kunnen binnenhalen bij zijn opleidingsploeg. De 18-jarige hardrijder licht zijn keuze toe.

"Bij Lotto Soudal hebben ze al heel wat jonge gasten afgeleverd in het profpeloton", weet Segaert. "Bij Lotto Soudal steunen ze mij ook volledig in mijn studies. Ze kennen het Belgische studiesysteem en kunnen daar ook rekening mee houden." Segaert gaat in Leuven burgerlijk ingenieur studeren. "Ik had er niet echt nood aan om naar een buitenlandse ploeg te gaan."

De 18-jarige Segaert reed tot dusver bij EFC-itc. "Ze hebben ook hun verhaal gedaan. Ik heb vier jaar in de ploeg gereden, er heerst een hele familiale sfeer. Ik ben daar echt wel geëvolueerd, maar er is toch nog een verschil tussen EFC en Lotto. Ik ben de mensen van EFC heel dankbaar voor wat ze voor mij gedaan hebben, maar het is nu toch Lotto Soudal geworden."

De jongeman uit Lendelede zal zeker zijn hartje kunnen ophalen bij Lotto tijdens de wielerkalender. "Qua programma rijden ze alles wat je je maar kan wensen." Segaert benadrukte in het verleden al om absoluut geen stappen te willen overslaan. "Het is ook maar een contract voor één jaar. De opties voor nadien liggen open. Mijn ouders en mijn broer zijn daar ook heel nuchter in. Ik ben goed omringd."

Voorlopig blijkt het tijdrijden zijn specialiteit te zijn en het is zeker de bedoeling om daar nog verder op in te zetten. "Het tijdrijden is een fantastische discipline. Ik kom uit het triatlon, dat is ook een individuele discipline, meer nog dan het wielrennen. Het leunt dicht aan bij het tijdrijden: het is fantastisch hoe ver je kan gaan, hoe diep je kan gaan."