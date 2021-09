Evenepoel verrast door standbeeld en gaat bocht bezoeken in Lombardije waar hij zo zwaar ten val kwam

Remco Evenepoel staat voor een Italiaans drieluik, met ook deelname aan de Ronde van Lombardije. Die wedstrijd roept uiteraard een nare herinnering op: na een tuimelperte over een muurtje kwam hij daar vorig jaar zwaar ten val. Evenepoel gaat de plek bezoeken.

In Extra Time Koers hadden ze het ook over prettig nieuws over Remco Evenepoel: hij heeft zowaar een standbeeld gekregen op de Altoi Foia, de klim waar hij in 2020 de basis legde voor zijn eindzege in de Ronde van de Algarve. "Vrij onverwacht, hé. Ik wist er niets van. Ik zal eens moeten teruggaan, zeker? Om eens een handtekening zetten."

SORMANO NIET MEER IN HET PARCOURS

Eerst trekt Evenepoel naar Italië, naar de koers die hem zo lang deed valideren. "Ik heb daar nog een rekeningetje open staan", zegt Evenepoel over de Ronde van Lombardije. De Sormano maakt wel geen deel meer uit van het parcours. "Dat maakte het een iets gemakkelijkere keuze om naar daar te trekken."

Het is in de afdaling van de Sormano dat de schrikwekkende tuimelperte van Evenepoel gebeurde. "Ik ga de plek bezoeken waar ik gevallen ben", deelt hij mee. "Waarschijnlijk op training.