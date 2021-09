Kenny De Ketele gaat met vertrouwde partner titel verdedigen in zijn laatste Zesdaagse van Gent

Nog één keer gaat Kenny De Ketele de Zesdaagse van Gent rijden, met een vertrouwd gezicht aan zijn zijde. De Ketele zal daar nog één keer een duo vormen met Robbe Ghys. Zij zijn dan ook meteen de titelverdedigers na hun zege in 2019.

In 2020 kon de Zesdaagse van Gent niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Het laatste duo dat er wist te winnen is dus nog altijd De Ketele/Ghys. Ze kunnen dat binnenkort nog eens proberen over te doen. De Ketele hangt eind dit seizoen de fiets aan de haak, het wordt dus zijn laatste Zesdaagse van Gent.

PASSEND OM IN GENT AF TE RONDEN MET GHYS

Het is ook passend dat hij dit doet met Robbe Ghys aan zijn zijde, zijn ploegmaat met wie hij vele zesdaagses heeft afgewerkt, met behoorlijk wat succes. De Zesdaagse van Gent gaat dit jaar door van 16 tot en met 21 november.

Dat is wel nog niet het definitieve afscheid van De Ketele. Hij gaat nog door tot de Zesdaagse van Rotterdam, waar hij een duo zal vormen met Niki Terpstra.