Nieuw platform gelanceerd: ex-wielrenners worden lokale experts en delen mooiste routes met fietsers

Een leuk idee om fietsers te begeleiden over de mooiste wegen overal ter werel: dat is het platform Ridemeister. Negentien ex-profwielrenners worden lokale experts en delen via dit nieuwe platform hun ervaring en expertise met fietsers die bepaalde routes willen verkennen.

De drijvende kracht achter dit nieuwe project is de Nederlander Bram Tankink. Nikolas Maes, momenteel ploegleider bij Lotto Soudal, is ook één van de oud-renners die zich beschikbaar stelt om 'Ridemeister' te worden. Het opzet is om de kennis van voormalige profwielrenners meer toegankelijk te maken. Op die manier hebben ook amateurfietsers hier heel wat aan en kunnen ze de mooiste wegen om op te fietsen in de verschillende regio's op deze planeet leren kennen. "Ridemeister gaat over de mooiste routes, professionele expertise, regionale kennis, kleine groepen en persoonlijke interactie", schrijft Nikolas Maes op Twitter.

wegkapitein en knecht tegelijk. pic.twitter.com/aYNqzjfUDN — Nikolas Maes (@nikolas_maes) September 30, 2021 Ook in het profpeloton hebben kopmannen al eens een wegkapitein nodig en die krijgt de gewone fietser met dit platform ook. "Als ridemeister ben ik je wegkapitein en knecht tegelijk", aldus Maes.