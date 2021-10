OFFICIEEL: Lotto Soudal heeft nieuwe sportdirecteur beet

Allan Davis is zeker geen onbekende naam in de wielerwereld, want hij was maar liefst 12 jaar renner en daarin behaalde hij 30 overwinningen. Hij werd ook onder meer derde op het WK in 2010 en tweede in Milaan-San Remo.

Davis wordt dus een nieuwe sportdirecteur bij Lotto Soudal en door zijn verleden als sprinter zal hij vooral de sprinters bij de Belgische wielerploeg bijstaan. Zo kent hij Caleb Ewan bijvoorbeeld al goed.

It's with great excitement that we announce our newest addition to the team, Allan Davis, who will join the team of sports directors next year.



