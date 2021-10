Italiaanse rensters moeten het doen met ereplaatsen: Mavi García zet Giro dell'Emilia bij de dames naar haar hand

Op het WK in Vlaanderen was Mavi García nog in de aanval getrokken. In de Giro dell'Emilia was ze gewoon de beste. De Spaanse knalde op de slotklim naar de overwinning. Veel Italiaanse rensters hadden gehoopt te oogsten op eigen bodem, maar pakten naast de prijzen.

In de Giro dell'Emilia Donne legden de rensters 87 kilometer af, van en naar Bologna. Een heel deel rensters ging nog wel mee tot in de finale en de slotbeklimming zou dan bepalen wie er op het podium geraakte en wie met de overwinning aan de haal ging. BELONING VOOR AANVALSLUST Het was Mavi García die zich deze keer door geen enkele achtervolgster nog liet inhalen. García is een aanvalster pur sang en kijkt doorheen het seizoen niet op één inspanning meer of minder. Deze keer kon ze zichzelf ook belonen met de overwinning. Arlenis Sierra werd tweede en Rachel Neylan derde. Plaatsen vijf tot en met tien werden allemaal ingenomen door Italiaanse rensters, maar zij grijpen dus wel naast de gedroomde triomf voor eigen volk.