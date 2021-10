Oliver Naesen verwacht opnieuw zeer open strijd in Roubaix: "Bij sommige ex-winnaars was zege totaal niet verwacht"

Oliver Naesen zou een opsteker in Parijs-Roubaix wel goed kunnen gebruiken. Het seizoen heeft nog niet gebracht wat hij ervan verwacht had, maar een goede Parijs-Roubaix kan uiteraard veel goed maken. En je weet nooit, want Naesen heeft in Roubaix al verrassende dingen zien gebeuren.

De vraag is ook hoe de renners van op het WK zich verhouden ten opzichte van renners die het WK niet gereden hebben. Naesen hoort bij die laatste categorie. "Er is altijd de mogelijkheid dat er een grote decompressie is bij renners die het WK als een groot doel zagen. Ik heb vorige zaterdag zes uur getraind en ik heb deze week de Memorial Fred De Bruyne gewonnen, maar dat is natuurlijk geen WK."

Er wordt veel gespeculeerd over mogelijke regenval zondag. "Door de regen kunnen de kasseien er zondag al heel anders bij liggen dan tijdens de verkenning. Bij de huidige renners die de koers kennen is er nog niemand die in de regen die kasseien heeft opgereden."

Ik zie deze koers als een klassieker waarin alles mogelijk is

Dat wordt dus een ontdekkingstocht. Dat is het misschien anders ook wel. "Ik zie deze koers als een klassieker waarin alles mogelijk is. Bij sommige ex-winnaars was hun zege totaal niet verwacht. Ik heb persoonlijk al mooie koersen gereden op weg naar Roubaix, ondanks de valpartijen en mechanische pech. Je kan op veel hopen, maar je kan ook achteraf met lege handen staan. Alles ligt open voor Parijs-Roubaix."