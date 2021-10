Toon Aerts doorbreekt hegemonie Pauwels Sauzen-Bingoal en wint de eerste Superprestigecross

Tot dusver was Pauwels Sauzen-Bingoal de grote slokop in het seizoensbegin. Toon Aerts heeft daar toch iets kunnen tegenover zetten in Gieten, in de eerste Superprestigecross. Bij Aerts ging het vormpeil de laatste crossen in stijgende lijn. Dat wist hij in Gieten te bekronen.

Hermans en Aerts maakten de beste indruk in het wedstrijdbegin. Bij de tweede doorkomst aan de meet bedroeg hun voorsprong op Iserbyt een tiental seconden. Vooral Hermans toonde zich erg gretig. In de achtergrond kreeg Iserbyt het gezelschap van zijn ploegmaat Sweeck. IEDEREEN VOORAAN ALLEEN Halfweg koers was het verschil tussen de twee duo's iets meer dan twintig seconden. Overigens was ook Thibau Nys, die de voorbije weken en maanden imponeerde op weg, bezig aan een goede cross. De duo's bleven geen duo's: Hermans moest zijn inspanningen toch wat bekopen en Aerts liet hem achter. Iserbyt gooide dan weer Sweeck overboord. De laatste ronde bracht geen onverwachte inzinking van de koploper meer. Toon Aerts ging deze deugddoende zege niet meer afgeven: de man uit Rijkevorsel reed op de vettige ondergrond solo naar winst. Gieten ligt hem ook, want Aerts was daar volgend seizoen ook de beste. Quinten Hermans werd tweede op 23 seconden, Eli Iserbyt kwam als derde over de streep op iets meer dan een minuut.