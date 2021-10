Zelfs sprinters vallen aan in Münsterland Giro: Mark Cavendish wint de laatste koers in carrière van André Greipel

Het Duitse droomscenario - een zegel van Greipel in zijn laatste koers - is er niet gekomen. Cavendish schreef de Sparkassen Münsterland Giro op zijn naam, uitgerekend de man die Greipel vaak tegenkwam doorheen zijn carrière. Cav kreeg het niet cadeau in een harde koers.

Een combinatie van regen en wind is ideaal weer om waaiers te trekken en Deceuninck-Quick.Step en Bora-Hansgrohe gingen er dan ook tegenaan. Vanuit de vlucht van de dag regende het aanvallen in de Sparkassen Münsterland Giro. Zelfs enkele rappe mannen wilden liever niet afwachten en waren niet beroerd om zelf een aanval te plaatsen, zoals de Duitsers Ackermann en Greipel. In de slotkilometers sloegen een zestal renners een kloof en ook Cavendish was mee. 2 MAN VAN DECEUNINCK-QUICK.STEP MEE VOOROP Met Černý was er nog een ploegmaat voor Cavendish bij. Dit kon haast niet misgaan voor Deceuninck-Quick.Step en dat gebeurde ook niet: Cavendish klopte Renard en Hoelgaard in een sprint met drie. Herregodts was de eerste Belg op een vijfde plaats.