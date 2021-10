Ook in zijn gemeente zijn ze trots op Florian Vermeersch: hij wordt vanavond gehuldigd na zijn prestatie in Parijs-Roubaix

Florian Vermeersch heeft zondag voor heel wat spektakel gezorgd in Parijs-Roubaix. De nog steeds maar 22-jarige Belgische renner eindigde op een zeer knappe tweede plaats in de Franse klassieker.

De naam Florian Vermeersch gaat meer dan ooit rond in de wielerwereld. De renner van Lotto Soudal maakte zondag dan ook heel wat indruk in Parijs-Roubaix. Onze landgenoot reed bijna de hele koers in de aanval en eindigde uiteindelijk nog knap tweede.

Vermeersch is geboren in Zaffelare, een deelgemeente van Lochristi. Daar zijn ze ook enorm trots op de jonge renner, want op Sporza staat namelijk te lezen dat Vermeersch gehuldigd zal worden in zijn gemeente. Een mooie bekroning voor een indrukwekkende prestatie van Vermeersch.