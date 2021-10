Kenny De Ketele start aan laatste maanden als prof: "EK is daar perfect voor"

In Grenchen (Zwitserland) start vandaag het EK baanwielrennen. Voor Kenny De Ketele wordt het een laatste afspraak met de top.

De 36-jarige Kenny De Ketele zet binnenkort een punt achter zijn profcarrière, maar passeert nog op het EK en het WK en enkele zesdaagses. Op 12 december is het in Rotterdam helemaal voorbij.

In Zwitserland rijdt hij niet meer met Ghys, maar De Vylder als partner. "Hij heeft het laatste jaar heel veel stappen gezet", zegt De Ketele bij Sporza. "De voorbije weken had hij wel last van een infectie aan zijn maag en darmen, maar ik heb er vertrouwen in dat hij fris genoeg is. Hij is heel snel geworden."

Europa is het centrum van het baanwielrennen, waardoor er amper verschil is met het WK. "Het niveau ligt zo hoog dat je echt kan meten waar je staat en waar je kan komen. We hebben hier redelijk veel jonge Belgen zoals bij de ploegenachtervolging. Het is kijken wie de scepter kan overnemen en wie het mooie weer kan maken. Zo'n EK is daar perfect voor."