Oliver Naesen ziet het allemaal gebeuren: "Moet vermoeiend zijn om Wout van Aert te zijn"

Alle commotie op en na het WK wielrennen in ons land laat ook bij andere renners duidelijk zijn sporen na.

Na het WK wielrennen in Leuven barstte een stevige discussie uit tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel. De brokken zijn bijlange nog niet gelijmd, al zal dat wel nodig zijn met het oog op latere kampioenschappen.

Ook andere renners voelen de spanning. “Wout wordt geen seconde gerust gelaten. De kranten en sociale media staan er vol van, elk woord dat hij zegt wordt uitvergroot of uit z'n context gehaald, ‘polemiekskes’ langs alle kanten... Ik denk dat het vermoeiend is om Wout van Aert te zijn”, zegt hij in de Sportcast van HLN.