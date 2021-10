Julian Alaphilippe krijgt vandaag eerste kans om zich opnieuw te tonen in regenboogtrui: Fransman kopman van Deceuninck-Quick-Step in Milaan-Torino

In Italië staat er opnieuw een wedstrijd op het programma om naar uit te kijken. Zo staat de eendagswedstrijd Milaan-Torino op het programma. De selecties van de ploegen zijn bekend en het is onder meer uitkijken naar de wereldkampioen.

Zo verschijnt Alaphilippe als kopman aan de start voor Deceuninck-Quick-Step. Voor de rest zitten ook Mauri Vansevenant, Joao Almeida, Dries Devenyns, Fausto Masnada, Pieter Serry en Jason Osborne in de selectie.

