Primoz Roglic wil zich tonen in Milaan-Turijn, maar: "De finale is zeer hard"

Met Milaan-Turijn staat vandaag een eendagswedstrijden voor de heuvelspecialisten op het programma. Een ideale voorbereiding dus op de Ronde van Lombardije. Primoz Roglic heeft er alvast zin in.

Primoz Roglic is aan een uitstekend seizoen bezig. In de Tour de France kwam hij nog ten val, waardoor hij geen rol van betekenis kon spelen, maar in de Vuelta kon de Sloveense renner wel de puntjes op de i zetten.

Vandaga wil de Sloveen zich opnieuw laten zien in Milaan-Turijn. "Het is een speciale wedstrijd. De finale is echter zeer hard. We zullen ons best doen om een sterk resultaat neer te zetten", legde Roglic uit bij Jumbo-Visma.