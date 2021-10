Roglič had de benen om mooi gezelschap toch te vloeren: "Zaterdag komt 'the big one' eraan"

Een gezelschap om u tegen te zeggen was het: Roglič, Yates, Pogačar... Roglič was de beste. En dan moet 'the big one' nog komen: de Ronde van Lombardije, de laatste grote klassieker van het seizoen. Roglič wou het er nog niet heel uitgebreid over hebben, maar is ook voor die wedstrijd favoriet.

"Het is een geweldige uitslag, het was mooi weer en het was een mooie koers", vatte Primož Roglič zijn haast perfecte dag samen. "Het mocht van mij iets minder zwaar zijn. De waaiers maakten het al zwaar in aanloop nar de laatste ronde. Ik had de benen om het af te maken."

Roglič wist dat het een finale vol actie zou worden. "Ik verwachtte zeker aanvallen. Je weet nooit hoe het gaat zijn en of je de benen nog hebt voor die laatste sprint: soms gaat het, soms gaat het niet. Ik had het deze keer wel in de benen: ik kon Yates volgen en hem passeren." Toen een kopgroep van zes zich vormde, bestond die enkel uit grote namen. "Wie je ook rond u hebt, het zijn altijd sterke jongens. Het was een mooi gezelschap."

Er staat een mooie uitdaging op ons te wachten

Dan doet het dubbel zoveel deugd om te kunnen zegevieren. "Ik ben superblij met mijn prestatie en ook dat van het hele team, want we zijn van in het begin beginnen werken." En nu op naar nog een zege in de Ronde van Lombardije. "Ik wil nog niet denken aan zaterdag. Nu even rust nemen en dan komt 'the big one' eraan. Er staat een mooie uitdaging op ons te wachten."