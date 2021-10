Trainer van Wout van Aert laat zich uit over veldritseizoen-en WK: "Niet meer doen zoals vorige jaren"

Wout van Aert laat blijken nog niet meteen het veld in te duiken. Wanneer dan wel juist? Zijn trainer Marc Lamberts is één van diegenen die zich over dat vraagstuk moet buigen. Een definitief antwoord is er nog niet. Ook over deelname aan het WK veldrijden moet nog eens goed nagedacht worden.

"Hij is toe aan een lange 'break'", zegt Marc Lamberts in HLN over Wout van Aert. "Dan spreken we toch al gauw over een week of drie, vier." Echt een periode van niks doen, dus. "Liever zie ik hem een week langer rusten dan een week minder", lacht Lamberts. "Het kan me niet schelen hoe het nadien met zijn vormpeil en gewicht zal zijn gesteld. Desnoods bouwen we van nul weer op."

"Na die drie, vier weken zullen we binnen de ploeg samen met Wout eens de koppen samensteken. En zien hoe we zijn winter concreet aanpakken. Maar je mag toch rekenen op nog eens vijf weken extra voor hij het veld induikt. Samengeteld: over acht à negen weken dus", maakt Lamberts een inschatting.

OP ZOEK NAAR AANVAARDBAAR COMPROMIS

En wat met het WK veldrijden in de VS? "Puur trainingsgericht zou je kunnen zeggen: 'niet doen'. Maar er spelen nog andere, sportieve belangen De inpassing van zo'n cross-WK is standaard een moeilijke opgave. Nu het in de Verenigde Staten en niet in Europa wordt gereden nog méér. We moeten het hele plaatje eens goed bekeijken bij Jumbo-Visma, zien wat er mogelijk is en dan tot een aanvaardbaar compromis komen."

Lamberts heeft wel al een plan klaar indien Van Aert toch naar Amerika zou trekken. "Als hij het doet, zou ik sowieso geen overdaad aan competitie inplannen in de aanloop. Nier meer, zoals de vorige jaren, van cross naar cross trekken, het WK rijden, snel wat rusten om dan rap, rap voldoende basis te kweken voor het wegseizoen. Dat lijkt me niet opportuun."