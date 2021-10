Walscheid in voetsporen Tony Martin: "Betreur het dat Tony stopt met koersen, probeerde zoveel mogelijk tips te krijgen"

Max Walscheid en Tony Martin triomfeerden samen op het WK in de mixed relay. Martin stopt met wielrennen, wat van Walscheid in Duitsland wat het tijdrijden betreft zo'n beetje zijn gedoodverfde opvolger maakt. Grote schoenen om te vullen.

Walscheid zette de voorbije jaren stappen in het werk tegen de klok en heeft de aansluiting met de subtop gemaakt. Dat maakt dat in Duitsland. vooral naar hem gekeken zal worden nu Martin zijn fiets aan de haak gehangen heeft. "Ik betreur het dat Tony stopt met koersen. Als ik terugkijk op het voorbije decennium, zijn de prestaties van Tony Martin enorm geweest."

INGEHAALD DOOR MARTIN OP KAMPIOENSCHAPPEN

Zelfs op het einde van zijn carrière deed Martin Walscheid nog een paar keer pijn wanneer ze samen aan de start van een kampioenschap verschenen. "In het Duits Kampioenschap heeft hij me ingehaald en op het WK ook." Al zag Walscheid die wedstrijden niet meteen als een duel tussen Martin en zichzelf. "Er zijn nog snelle tijdrijders in Duitsland, het is niet enkel Tony Martin en ik."

In elk geval wil Walscheid - ook rap aan de meet in een sprint - nog een betere tijdrijder worden. Aanwijzingen van Martin kunnen daar mogelijk bij helpen. "Volgend jaar zal het Duits Kampioenschap tijdrijden voor mij een groot doel worden." Dat scheef Martin de voorbije tien(!) jaar op zijn naam. "Ik probeer progressie te maken, of Tony er nu is of niet. Ik probeerde wel om zoveel mogelijk tips van hem te krijgen."