Brit Harry Tanfield geklopt door Nederlander De Jong in laatste wedstrijd van het Belgische wielerseizoen

De laatste koers op de nationale kalender van het Belgische wielerseizoen is reeds gereden. Tanfield en Marchand deden een gooi naar de zege in de KAJ-KWB prijs in Zele, maar aan de streep was de Nederlander Timo de Jong nog een tikkeltje sneller.

De wedstrijd werd onder meer gekleurd door een gretige Dries De Bondt, toch geen kleine naam in het Belgische wielrennen. Nadat een ruime groep ingerekend was, achtten De Jong, Marchand en Tanfield hun moment gekomen: zij vertrokken met zijn drieën. TRIO BLIJFT VOOROP Hoewel de dreiging uit de achtergrond aanwezig bleef, behield het trio een voorsprong van een tiental seconden en konden ze het onder mekaar uitmaken voor de zege. De Jong spurtte naar de overwinning, voor Tanfield en Marchand. Van der Meer won de sprint van het peloton, voor De Bondt. Omdat de Memorial Van Steenbergen en de Sluitingsprijs Putte-Kapellen niet doorgaan, was de KAJ-KWB prijs de laatste wedstrijd van het Belgische wielerseizoen.