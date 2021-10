Mag 19-jarige Olav Kooij ook een status als Groenewegen ambiëren? "Dylan in heel andere fase in zijn carrière"

Jumbo-Visma start in de Gran Piemonte met Olav Kooij en niet met Dylan Groenewegen. Het zou wel eens uit kunnen draaien op een sprint en dan kan Kooij mogelijk een gooi doen naar de zege. De 19-jarige jongeman uit Numansdorp verbaast de laatste tijd: is zijn status in het team groeiende?

In principe is Dylan Groenewegen de uitgesproken kopman bij Jumbo-Visma als hij erbij is in de massasprints. De Nederlandse formatie houdt wel enkele sprinttalenten achter de hand en Olav Kooij heeft al aardig wat stappen vooruit gezet. Hij won twee ritten en het puntenklassement in de CRO Race en werd eerder al een keertje tweede in een rit in de Ronde van Polen en de Ronde van Hongarije.

Ik begin me nog maar pas te ontwikkelen

Zou Groenewegen stilaan niet de adem van Kooij in de nek voelen met het oog op het kopmanschap? Kooij lijkt alles in huis te hebben om op zijn minst de tweede sprinter van het team te worden achter Groenewegen. "Dylan zit in een heel andere fase in zijn carrière dan ik. Ik begin me nog maar pas te ontwikkelen. Het belangrijkst is dat ik dat op een goede manier doe en dat ik mijn kansen grijp in de sprint", zegt Kooij hierover.

Groenewegen is inderdaad een gevestigde waarde die ze bij Jumbo-Visma niet rap zullen laten vallen, zeker gezien de rollercoaster die hij ook beleefde. Kooij ontpopt zich alvast tot een waardig initiatief. Op het WK in Vlaanderen was hij nog derde in de wegrit bij de beloften. "Dat was een beetje dubbel, maar het is zeker iets speciaal om op het WK op een podium te staan."