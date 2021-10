OFFICIEEL: Lotto Soudal plukt sportdirecteur weg bij Israel Start-Up Nation

Cherie Pridham gaat een nieuw avontuur aan. Pridham wist als eerste vrouw ploegleider te worden in het peloton van de mannen en ze deed het uitstekend bij Israel Start-Up Nation. Het levert haar nu een transfer op naar Lotto Soudal.

Pridham is tevreden met haar overstap. "Ik moest niet absoluut naar een Belgische ploeg gaan, maar het project van Lotto Soudal kon mij wel charmeren. Ik heb ook veel in België gekoerst en weet hoe belangrijk wielrennen is voor de Belgen", aldus Pridham op de site van Lotto Soudal.

✒️New signing 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓵𝓮𝓽𝓮



Let's give a warm welcome to Cherie Pridham, who will become sports director at Lotto Soudal next year 🙌



Read more 👇https://t.co/aOjPFNiLm5