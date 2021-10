Jumbo-Visma haalt winnares Ronde van Vlaanderen in huis

Jumbo-Visma heeft een ferme slag geslagen met een nieuwe toptransfer. Dat is nu ook geofficialiseerd.

Jumbo-Visma heeft de komst van Coryn Rivera wereldkundig gemaakt en legde de Amerikaanse renster dus vast.

RVV 2017

Rivera komt over van Team DSM en tekende een contract voor twee seizoenen bij de Nederlandse topformatie.

Winst in de Ronde van Vlaanderen in 2017 is het voorlopige hoogtepunt in de carrière van de Amerikaanse, die opnieuw mikt op topresultaten in het voorjaar.