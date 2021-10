Pevenage, De Wolf, Herygers en anderen te gast op herdenkingsavond voor wielrenner Daniël Willems

Een herdenkingsavond voor Daniël Willems belooft een bijzonder moment te worden: Pevenage, De Wolf, Herygers en anderen die over zijn wielerjaren kunnen meespreken, zullen op deze avond aanwezig zijn als een eerbetoon aan Willems.

Daniël Willems was beroepsrenner tussen 1978 en 1985 en werd als een zeer veelbelovende renner ingeschat. Dat maakte hij uiteindelijk ook waar: Willems won in '79 al de klassiekers de Brabantse Pijl en de Scheldeprijs. Zijn meest spraakmakende zeges kwamen er in de Ronde van Frankrijk: in '81 en '82 won hij telkens twee ritten: vier Tourritzeges in totaal dus.

In de Tour van 1982 reed Willems ook naar een knappe zevende plaats in het klassement. Uit zijn periode als wielrenner vallen ongetwijfeld nog heel wat verhalen te vertellen die meer dan de moeite zijn. Willems overleed op zijn zestigste op 2 september 2016.

BOEK GESCHREVEN DOOR WILFRIED WILMS

Op 21 oktober wordt Daniël Willems herdacht in Vorselaar. De avond wordt ingeleid door Wilfried Wilms, auteur van het boek "Mondialisering. De wielersport in de tijd van Daniël Willems (1979-1982)". Journalist Jan Suykens zal daarna herinneringen ophalen met Fons De Wolf, Rudy Pevenage, Ludwig Wynants, Gerry Verlinden, Paul Herygers en Suske Verhaegen. De herdenking gaat door in de Schranshoeve, Nieuwstraat 49 te Vorselaar .