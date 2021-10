Daan Soete de beste in opwarmertje voor veel sterkere bezette WB-crossen in Amerika

Daar komen de crossen in Amerika. Met de WB-crossen in het vooruitzicht bewees Daan Soete zich al in de Trek CX Cup. Een leuk opwarmertje zeg maar voor de veldritten in de VS die nog volgen. Al zullen die zeker nog van een hoger niveau zijn.

Dat neemt niet weg dat Daan Soete gewoon een prima overwinning boekte in de Trek CX Cup. Slechts twee Belgen stonden aan de start: hij en Thijs Aerts. Aan het eind van de wedstrijd waren zij ook de respectievelijke nummers 1 en 2. Daan Soete schonk Deschacht-Group Hens-Maes Containers dus de overwinning, Baloise Trek Lions had met Thijs Aerts ook een man op het podium. Niet onbelangrijk in een wedstrijd die Trek sponsort. De Amerikaan Kerry Werner eindigde als derde. NEFF WINT BIJ DE VROUWEN Bij de vrouwen won met Jolanda Neff een bekende naam. De Zwitserse had 21 seconden voor op Clausel en 43 seconden op Katerina Nash.