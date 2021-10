Patrick Evenepoel laat kritiek uit verschillende hoeken op Remco achter zich: "Respect voor familie-Merckx intact"

Ook voor Patrick Evenepoel moet het niet simpel zijn als zijn zoon Remco kritiek krijgt. Eddy Merckx bekritiseerde Remco Evenepoel voor het WK, Wout van Aert was niet opgezet met uitlatingen van die laatste na het WK. Tijd om het allemaal achter hen te laten.

HLN vroeg Patrick Evenepoel wat hij zelf vond van het WK van Remco. "Dat hij in zijn dienende rol perfect heeft gedaan wat van hem werd gevraagd. Hij bracht Wout van Aert en Jasper Stuyven in een zetel naar de finale. Voor de rest wil ik er niet te veel meer over kwijt. We hebben er ons gedacht over, maar er is al meer dan genoeg de revue gepasseerd. We laten het achter ons en blikken vooruit."

EERGEVOEL

In aanloop naar het WK beweerde Eddy Merckx dat Evenepoel alleen voor zichzelf zou rijden. Na het WK heeft de clan-Evenepoel Eddy Merckx ook nog niet gehoord. "Hij zal ook wel zijn eergevoel hebben, zeker? Het is en blijft nog altijd Eddy Merckx, hé?"

Is er iets gesproken? "'t Is niet dat Eddy een vriend des huises is. Dus, gebroken... Het respect en de sympathie voor de familie-Merckx blijft intact." De Evenepoels vroegen zich af of de kritiek van Merckx op Remco komt omdat een overstap naar de ploeg van Axel afketste en de communicatie daarrond nogal ongelukkig was. "Maar Axel heeft zelf al eens gezegd dat hij in Remco's plaats exact hetzelfde zou hebben gedaan."