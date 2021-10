Marianne Vos zet cross in Verenigde Staten op haar naam, twee andere Nederlandse rensters mee op het podium

Dit weekend wordt er in het veldrijden in Waterloo gereden. Bij de vrouwen is de wedstrijd ondertussen afgewerkt en de overwinning was daarin voor Marianne Vos. Ze haalde het voor Brand en Betsema.

In de wereldbeker in het veldrijden staan dit weekend de eerste wedstrijden op het programma bij de vrouwen en de mannen. De wedstrijden worden in Waterloo in de Verenigde Staten afgewerkt. Bij de vrouwen is de uitslag ondertussen al bekend. De zege was daar voor Marianne Vos. Het werd een Nederlands duel, maar Vos was uiteindelijk net iets sterker dan haar landgenotes. Lucinda Brand eindigde op de tweede plaats en Denise Betsema vervolledigde het podium.