Marion Rousse, vriendin van wereldkampioen Alaphilippe, nieuwe directeur van de Tour de France voor vrouwen

Vanaf volgend seizoen krijgen de vrouwen in het wielrennen een vernieuwde Tour de France. Daarbij zullen de rensters 8 etappes moeten afwerken. Voor deze vernieuwde Tour komt er ook een nieuwe directrice.

En deze directrice is niemand minder dan Marion Rousse. Ze was in het verleden zelf een renster, maar nu is ze vooral bekend als de vriendin van Julian Alaphilippe, de kersverse wereldkampioen bij de mannen.

Nu krijgt Rousse dus de grote verantwoordelijkheid om de Tour de France voor vrouwen in goede banen te leiden. Donderdag zal ze alvast aanwezig zijn bij de voorstelling van de vrouweneditie voor de Tour de France.