Opvallend: Nairo Quintana is ontmaskerd in "The Masked Singer" in Colombia

Nils Wens

Vandaag 16:01 |







Foto: © photonews

Nairo Quintana gaat al lang mee in het wielrennen, maar de Colombiaan heeft ook nog verborgen talenten. Zo nam hij in zijn eigen land deel aan het bekende tv-programma "The Masked Singer". Een enorme verrassing in "The Masked Singer" in Colombia. Daar werd de Kameleon namelijk ontmaskerd en het was niemand minder dan Nairo Quintana. De renner van Arkéa-Samsic maakte ook als zanger een uitstekende indruk. Buenos días, twitter ciclismo. Os dejo este documento gráfico.pic.twitter.com/IUbMFGT2iZ — Cronoescalivada (@relojsubida) October 10, 2021



