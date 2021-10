Rijden Pogačar en vriendin straks in zelfde ploeg? 'UAE op het punt om grote vrouwenploeg over te nemen'

In dezelfde ploeg als zijn vriendin rijden: misschien één van de weinige mooie dingen die Tadej Pogačar nog niet heeft ervaren in het wielrennen. Het is niet zo onrealistisch dat het er echt van komt. Dat heeft alles te maken met de plannen van UAE.

Volgens Cyclingnews staat UAE dicht bij een overeenkomst om de vrouwenploeg Alé BTC Ljubljana over te nemen. Dat is niet zomaar een ploeg: Alé BTC Ljubljana rijdt bij de dames in de WorldTour en heeft kopvrouwen als Europees tijdritkampioene Marlen Reusser, Spaans kampioene Mavi García en voormalig Ronde van Vlaanderen-winnares Marta Bastianelli. OP VRAAG VAN PLOEGEIGENAARS Als UAE Ljubljana inderdaad overneemt, zou ook Urška Žigart de overstap kunnen maken. Žigart reed in 2020 reeds voor Alé BTC Ljubljana en is dit jaar renster voor BikeExchange. De ploegeigenaars bij UAE zouden aandringen op het oprichten van een vrouwenploeg. Er zijn zullen minstens acht andere ploegen uit het mannenpeloton in 2022 ook een vrouwenploeg hebben. UAE zou dan de achtste in het rijtje worden.