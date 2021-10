Thuisrenner Masnada verrassend de beste bij de Wolfpack: "Ongelooflijke dag, 2de plaats voelt aan als overwinning"

Dat Masnada de beste renner zou zijn bij de Wolfpack in de Ronde van Lombardije, hadden we niet meteen zien aankomen. Ten slotte hadden ze met Alaphilippe, Almeida en Evenepoel kopmannen genoeg. Het was wel degelijk Masnada die Deceuninck-Quick.Step een podiumplaats bezorgde.

"Het is mijn eerste podiumplaats in een Monument. Om die te behalen in mijn eigen stad, maakt het nog meer speciaal", zegt de man die het parcours kent uit het hoofd. "Deze tweede plaats voelt aan als een overwinning. Ik ben in de sprint geklopt door één van de beste renners ter wereld. Het was onmogelijk om hem te kloppen", had Masnada ook lof voor Pogačar.

"Ik overlegde met Julian Alaphilippe tijdens de koers en hij zei me iets te proberen als ik de benen had. Na de Passo di Ganda ging ik volle bak. Ik had het vertrouwen door het feit dat ik de afdaling en de wegen goed kende." Dat was te merken, want Masnada deed de kloof helemaal dicht en werd tweede. "Dit was niet mijn beste seizoen, met blessures die me veel koersen deden missen, maar het is geweldig om zo te eindigen."

COLLE APERTO ONVERGETELIJK

De beleving op één bepaalde plek was nog extra intens. "Het is de eerste keer dat ik de Colle Aperto deed in een wedstrijd. De sfeer die de fans daar maakten, zal me altijd bijblijven. Ik krijg kippenvel als ik er alleen nog maar aan denk. Deze podiumplaats is voor hen en voor heel Bergamo, dat het zo zwaar te verduren kreeg tijdens de pandemie. Ik ga deze ongelooflijke dag nooit vergeten."