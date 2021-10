Greg Van Avermaet gaat met goed gevoel rustperiode in: "Volgend jaar gaan we weer"

Greg Van Avermaet zal niet echt tevreden zijn over het voorbije wielerseizoen. De renner van AG2R Citroën Team eindigde wel op de derde plaats in de Ronde van Vlaanderen, maar het was misschien ook wel zijn beste prestatie dit seizoen.

Nu gaat Van Avermaet een rustperiode in, want het seizoen zit erop. "Het seizoen beëindigd met een goed gevoel, ondanks 2 lekke banden. Ik wil het team en de staf bedanken voor een heel jaar vertrouwen en steun. Volgend jaar gaan we weer", aldus Van Avermaet op Twitter.

Finished the season @ParisTours with a good feeling, despite 2 flats. Pity Stan missed the podium by an inch after a strong performance. I want to thank the team and staff for a whole year of confidence and support. Next year, we go again! 🤜🙏 #RideDifferently #RoulonsAutrement pic.twitter.com/v5aJdWzc2C