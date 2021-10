Tour de France komt volgend jaar opnieuw door ons land: Waalse stad wordt startplaats voor zesde rit

De Tour de France moet donderdag nog officieel voorgesteld worden, maar toch zijn er al enkele zaken die vooraf uitgelekt lijken te zijn. Zo zou Binche de startplaats worden voor de zesde etappe.

Bij Het Laatste Nieuws staat te lezen dat de Tour de France volgend seizoen opnieuw door ons land zal komen. Volgens La Voix du Nord zou Binche, een stad in Henegouwen, namelijk de startplaats worden voor de zesde etappe.

Binche was nog niet zo lang geleden een startplaats in de Tour, want in 2019, toen de Franse rittenwedstrijd van start ging in ons land, werd ook de start van de derde etappe in Binche gegeven. Donderdag zal het hele parcours van de Tour de France 2022 voorgesteld worden.