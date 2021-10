45 jaar geleden ... sliep echtgenote Lucien Van Impe in het bad van ploegleider

Lucien Van Impe is tot op heden nog steeds de laatste Belgische Tourwinnaar. In 1976 wist hij zich naar eeuwige roem te fietsen. En dat was een overwinning ... zonder seks. Een opmerkelijk verhaal.

Van Impe kwam er enkele jaren geleden zelf mee naar buiten in Van Gils & Gasten dat er geen seks mocht zijn tijdens en de maand voor de Tour de France. En dat verhaal klopte wel degelijk. Gek verhaal “Toen ik hem tijdens de rustdag van de Tour opzocht kwam er ook geen seks van”, aldus vrouw Rita. “Ik zat op zijn kamer een boek te lezen en hij lag te slapen." "En ’s nachts moest ik uit de kamer en slapen bij de ploegleider, maar dan in een bad waar ik een bed van maakte met wat dekens.”