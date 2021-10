Bahrain Victorious blijft werk maken van de toekomst: naast contractverlengingen van sterkhouders blijven ook zes andere renners langer bij de ploeg

Eén van die renners is ook een sterkhouder binnen de ploeg, want niemand minder dan Mikel Landa blijft langer bij Bahrain Victorious. De Spaanse klassementsrenner wil ook de komende jaren zich tonen in de grote rondes bij de wielerformatie.

De vijf andere renners die hun contract bij Bahrain Victorious hebben verlengd, zijn Yukiya Arashiro, Pello Bilbao, Rafa Valls, Fred Wright en Hermann Pernsteiner. Zo lijkt de ploeg van Bahrain Victorious bijna rond voor volgend seizoen.

✍️ We are pleased to announce that @YukiyaArashiro @PelloBilbao1990 @MikelLandaMeana Hermann #Pernsteiner @RafaVallsFerri, and @fred_wright0 have renewed their contracts with the team.#RideAsOne



