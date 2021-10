Chris Froome kijkt op van de huidige supertalenten: "Hij kan de eerste zijn die dat doet"

Een horrorblessure heeft de plannen van Chris Froome stevig dooreengeschud. De renner is geen schim weer van wat hij vroeger was.

Vier keer won hij de Tour de France, maar met de huidige lichting jongeren en zijn vorm na de blessure ziet het er niet naar uit dat hij nog een vijfde eindzege zal pakken.

Froome kijkt enorm op van Tadej Pogacar. “Ik ben vooral onder de indruk van zijn mentale conditie, van het gemak waarmee hij koersen tegemoet gaat”, zegt Froome aan La Repubblica. “Hij heeft altijd veel druk op zijn schouders en de manier waarop hij ermee omgaat is ongelooflijk.”

Froome ziet Pogacar nog heel wat records doen sneuvelen. “Ik heb hem nog nooit iets verkeerds zien doen in koers. Als hij aanvalt, wint hij. En zegeviert hij niet, dan heeft hij de controle in handen. Als niets hem tegenhoudt, kan hij elk record breken. En als hij wil, kan hij de eerste zijn na Marco Pantani die in hetzelfde jaar de Giro d’Italia en Tour op zijn naam weet te zetten.”