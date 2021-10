Eli Iserbyt tevreden ondanks tweede plaats: "Alles hangt af van het weer"

Eli Iserbyt werd tweede in Fayetteville, maar blijf wel leider in de stand van de wereldbeker, net voor Quinten Hermans.

Na de zege in Waterloo moest Iserbyt de overwinning in Fayetteville aan Quinten Hermans laten. “Ik ben wel tevreden over mijn cross vandaag. In het begin was het wat zoeken voor mij. Zeker op die beklimming. Daar draaide het wat in de soep”, zegt Iserbyt.

“De ondergrond bleek net iets te modderig te zijn waardoor ik wat doorgleed. Daarna vond ik een lijn met wat meer grip en kon ik me zo herpakken. Samen met Michael Vanthourenhout werkte ik daarop een goede achtervolging af maar Quinten Hermans was vandaag net iets te sterk voor ons allen.”

In januari wordt op bijna hetzelfde parcours het WK gereden. “Als het dan ook zal regenen gaat het een lastige titelstrijd worden. Te vergelijken met Valkenburg denk ik. Is de ondergrond droog dan wordt het een zeer explosief WK. Alles hangt af van het weer voor wie zich tot de topfavorieten mag rekenen.”