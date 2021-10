Quinten Hermans wint eerste wereldbekercross: "Gepiekt naar deze campagne"

Quinten Hermans (Tormans-Circus) heeft de wereldbekerveldrit in het Amerikaanse Fayetteville gewonnen.

Onze landgenoot werkte de tweede helft van de koers af met een solo. “Ik voelde me na mijn val in Waterloo, de eerste wereldbekercross dit seizoen afgelopen zondag, niet al te best”, liet Hermans achteraf optekenen. “Ik ging daarom ook dit parcours niet op voorhand verkennen. Juist om mijn lichaam nog wat extra rust te gunnen.”

“Deze ochtend had ik op de rollen wel al een beter gevoel. Maar dan kwamen die eerste twee ronden eraan en daarin had ik het best lastig. Maar ik was niet de enige. In de derde ronde gaf ik vol door en sloeg ik direct een kloof. Uiteindelijk bleek dat voldoende om te winnen.”

Het is de eerste wereldbekercross die Hermans gewonnen heeft. “Na mijn seizoen vorig jaar heb ik heel hard gewerkt naar dit seizoen. Dat ik daarvan de vruchten pluk, doet me enorm veel deugd. Ik had eigenlijk wel naar deze Amerikaanse campagne gepiekt. Het is echter moeilijk om een topvorm te simuleren.”