Alexey Lutsenko wint eerste gravelkoers voor wielerprofs, Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert is tweede

De eerste gravelkoers voor wielerprofs is doorgegaan in Italië. Alexey Lutsenko bleek het rijden over onverharde wegen het best onder de knie te hebben in de Serenissima Gravel. Ook bij Intermarché-Wanty-Gobert zullen ze tevreden zijn met de tweede plek voor Minali.

Het was een koers van 126,8 kilometer van Lido di Jesolo naar Piazzola sul Brenta: een ideetje van Filippo Pozzato. Er verschenen 37 deelnemers aan de start, komende uit elf ploegen. De enige Belgische deelnemer was Kévin Van Melsen. LUTSENKO VALT AAN VAN VER De meest klinkende naam aan de start was Alexey Lutsenko en die ging ook in zijn eentje in de aanval. De Kazachse renner bouwde een voorsprong uit van 1'45", met achter hem een groep van twaalf achtervolgers. Ondanks dat hij zijn aanval reeds van ver plaatste, viel Lutsenko niet stil. De overwinning was dus voor het uithangbord van Astana. Riccardo Minali van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux spurtte in de achtervolgende groep naar de tweede plaats.