Richard Groenendaal gelooft dat Iserbyt Van Aert en Van der Poel kan kloppen

Richard Groenendaal geniet duidelijk van zijn nieuwe job als coach bij Pauwels Sauzen-Bingoal, de ploeg van Eli Iserbyt.

Hij gaf daarvoor een job bij Shimano op. “Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om ja te zeggen”, vertelt Groenendaal aan GVA. “Ik vond mijn vorige job ook leuk, maar dit is mijn passie.”

Hij gelooft dat Iserbyt ook kan schitteren als de grote namen van de partij zijn. “Ik kijk nu al uit naar de confrontaties met Van der Poel, Van Aert en Pidcock. Ze zijn opgegroeid in de cross, maar nu de wijde wereld ingetrokken. Wat betekent dat er stiekem meer en meer kansen liggen om hen ook eens een keertje te kloppen.”

“Het lijkt me, gezien hun wegprogramma, niet meer evident om ook nog eens zes weken in het veld top te zijn. Ook als zij er bij zijn, wil ik dat we blijven winnen. En dat zouden zeges met een grote waarde zijn. Neen, ik zal mijn renners nooit richting de weg duwen als zij daar niet de ambitie voor hebben.”