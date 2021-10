'Roman Kreuziger, winnaar van Amstel en San Sebastián, stopt met koersen en gaat aan de slag als sportdirecteur'

Roman Kreuziger gaat op 35-jarige leeftijd stoppen met koersen. Dat melden alvast enkele Tsjechische media. Kreuziger werd in 2016 Tsjechisch kampioen en had in de jaren voordien al zijn grootste zeges behaald als wielrenner. Hij won de Clásica San Sebastián in 2009 en de Amstel Gold Race in 2013.

Die overwinning in de Amstel kwam er in zijn eerste jaar bij Saxo-Tinkoff, nadat hij ook al voor Liquigas en voor Astana had gereden. Nadien volgden er nog passages bij Orica-Scott en Dimension Data. Dit jaar zette Kreuziger een stap terug en ging hij voor Gazprom-RusVelo rijden. Dat zou dus zijn laatste ploeg zijn. NAAR BAHREIN Kreuziger hangt immers zijn fiets aan de haak om een andere rol op te nemen in het wielrennen: hij gaat aan de slag als sportdirecteur bij Bahrein Victorious. Op die manier gaat hij dus zijn opgedane kennis op een andere manier doorgeven aan de huidige generatie wielrenners. Zelf was Kreuziger als wielrenner een man van vele facetten. Naast de reeds vermelde zeges in klassieker won hij ook de rittenkoersen Ronde van Romandië en Ronde van Zwitserland. Hij reed vier keer top tien in de Tour de France en één keer in de Giro. In beide grote ronden was de vijfde plaats zijn beste eindnotering.