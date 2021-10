'Rustbrenger' ontbrak op WK: "Wout gaf te kennen dat trio van Deceuninck-Quick.Step door zijn gedachten dwaalde"

Er is al veel gezegd en geschreven over het WK, de 'kopman' Van Aert en Deceuninck-Quick.Step dat uiteindelijk de regenboogtrui in zijn rangen hield. Vanuit Belgisch oogpunt was dat uiteraard niet de bedoeling. Ook Niels Albert heeft er een uitgesproken mening over.

"Ik vind dat wij, Belgen, Van Aert in Leuven té veel in een favorietenrol hebben geduwd. En ik ben ervan overtuigd dat de selectie niet de juiste was", stelt de voormalige veldrijder in HLN. Dat vraagt enige uitleg. "Het ontbrak Wout aan een vaste 'schildwacht' à la Nathan Van Hooydonck. Iemand die de dagen vooraf rust in zijn hoofd kon brengen, zoals Merlier vroeger deed op het WK veldrijden." ALAPHILIPPE VOLGDE IN HET WIEL Het numerieke verschil tussen Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick.Step in de Belgische selectie speelde immers toch wel een rol. "Wout gaf te kennen dat het trio van Deceuninck-Quick.Step constant door zijn gedachten dwaalde. "Wat gaan die doen? Houden die zich wel aan de tactiek?' Ja, onrechtstreeks hebben ze dat gedaan. Maar Alaphilippe volgde toch ook maar mooi in het wiel toen Evenepoel 40 kilometer lang op kop reed." "Het was niet slecht bedoeld en Remco verdiende zijn selectie 100%", vervolgt Albert. "Maar het kwam de latere wereldkampioen wel verdomd goed uit. Zonder nieuwe polemieken te willen creëren: er zal een aanvaardbaar compromis moeten worden gevonden voor de toekomst. Want, zeg me: welk WK-parcours, op Evenepoels maat, wordt zo zwaar dat Van Aert het niet aankan. Ik bedoel maar: die twee gaan nog vaak 'samen' moeten koersen."