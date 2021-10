Goed nieuws van Annemiek van Vleuten: "Helemaal kapot, maar het ging"

Annemiek van Vleuten heeft haar eerste kilometers op de fiets gereden na haar zware valpartij in Parijs-Roubaix.

Annemiek van Vleuten kon vorige week haar eerste kilometers op de fiets afwerken, zo liet ze zelf weten. “Het is ruim twee weken geleden dat ik in Parijs-Roubaix mijn schouder brak en mijn bekken ook op twee plekken brak. De weg naar herstel is ingezet”, zegt ze op haar website.”

Van Vleuten gebruikt voorlopig nog een stadsfiets, omdat ze dan rechtop kan zitten op een zacht en breed zadel. “Afgelopen dinsdag heb ik mijn eerste ritje gemaakt. Na 16 kilometer was ik helemaal kapot, maar het ging!”

De Nederlandse verwacht volledig te herstellen van haar valpartij. “Voor elke botbreuk staat gewoon een herstelperiode van 4 tot 6 weken en ook bij mij staat deze tijd daarvoor. Wel ben ik misschien wat meer gemotiveerd en minder bang om te gaan bewegen zodra dit verantwoord kan.”