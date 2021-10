Evenepoel ziet 2022 helemaal zitten: "Pogacar, Roglic en Bernal verslaan"

Het seizoen van Remco Evenepoel zit erop. Na wat deugddoende vakantie wil hij er in 2022 helemaal voor gaan.

Remco Evenepoel beleefde een bijzonder jaar, al was dat niet helemaal zoals hij dat zelf helemaal graag gezien had. “Ik ben teruggekeerd in de top tot op zekere hoogte, maar nog niet helemaal zoals we wilden met de ploeg”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “We weten dat ik de kwaliteiten heb, maar ik moet gewoon geduldig zijn.”

Want zijn tijd komt zeker nog gezien zijn leeftijd. “Die tijd komt nog wel, maar je moet de benen hebben, je momenten kiezen en een winter doorkomen zonder problemen.”

Aandluiting vinden bij de absolute wereldtop is zijn doel. “Ik moet nog wat stappen zetten voordat ik Pogačar, Bernal en Roglič kan evenaren, laat staan dat ik ze kan verslaan. Ik hoop dat dat volgend seizoen het geval is.”

De rust is nu heel welgekomen. “Het zal me zowel fysiek als mentaal goed doen. Ik werk al anderhalf jaar heel hard, zowel voor als na de crash. Ik ben blij dat ik vakantie heb.”