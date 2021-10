Frans Claes en Jens Schuermans schuiven op in klassement Cape Epic

Mountainbikers Frans Claes en Jens Schuermans hebben de koninginnenrit in de Cape Epic goed verteerd. In een sterke tweede helft schoven onze landgenoten traag maar zeker naar voren. Uiteindelijk finishten ze op een dertiende plaats. In het algemeen klassement bezetten ze nu de 17de positie.

De koninginnenrit zou volgens de organisatoren slachtoffers maken. Toch hield een sterk deelnemersveld de tijdsverschillen dicht bij elkaar. De etappe van 96 kilometer vertrok van het stadje Ceres en kronkelde door het ruwe berglandschap richting Tulbagh. Onderweg moesten de renners maar liefst 2100 hoogtemeters overwinnen.

Na een bijzonder technisch middenstuk volgde er met de Wagon Trail een spectaculaire afdaling richting wijndomein Saronsberg. "In het begin draaiden de benen niet", zegt tweevoudig Belgisch kampioen mountainbike marathon Frans Claes. "Ik dacht echt dat ik ziek aan het worden was. Toch ben ik blijven rijden in de hoop mijn eigen ritme te vinden. Jens is een goede locomotief en zo kwam ik er uiteindelijk toch nog door."

"Toen het beter ging met Frans hebben we nog heel wat teams opgeraapt. Die adrenaline duwt je vooruit en dat was nodig vandaag. Naar het einde toe ging het echt veel beter. Het is fijn om de etappe met een goed gevoel te eindigen", besluit Jens Schuermans.