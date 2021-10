Had de valpartij van Thibau Nys vermeden kunnen worden? "Hier wordt dat niet goedgekeurd"

De publieke belangstelling was er dan niet, over één ding was analist Michel Wuyts wel heel tevreden over de cross in de Verenigde Staten.

Michel Wuyts looft de parcoursbouwers in de Verenigde Staten. “Het parcours in Fayetteville, waar het WK eind januari plaatsvindt, en het parcours in Iowa vond ik om duimen en vingers bij af te likken. Qua aantrekkelijkheid zijn de omlopen top”, laat Wuyts bij Sporza horen. Qua organisatie was alles top. “Enkele jaren geleden heeft Iowa de prijs gekregen van beste Wereldbeker-organisatie. De veldrijders waren ook afgelopen week positief over hoe alles geregeld was.” Enkel over de veiligheid heeft Wuyts zijn twijfels. “Vooral in Waterloo miste ik opvangkussens en veiligheidsbarrières. Dat heeft tot wat menselijk leed geleid, denk maar aan Thibau Nys. Ik zag ook uitstaande pootjes in Waterloo. Dat wordt in België niet goedgekeurd.”