Wielercontracten: Boasson Hagen blijft zijn ploeg trouw, B&B-Belgen krijgen bijna 19-jarige ploegmaat

Er worden volop nieuwe wielercontracten afgesloten. Ook Boasson Hagen is eruit met zijn huidige ploeg Total Energies: de Noor blijft bij de Franse formatie rijden. Bij die andere Franse ploeg verwelkomen ze dan weer de youngster Parisella.

Edvald Boasson Hagen zit in de herfst van zijn carrière, maar is zeker nog niet klaar met de koers. Hij heeft zijn contract nog met twee jaar verlengd, tot het einde van 2023, zo maakte Total Energies bekend. Na de overstap te maken van NTT was 2021 het eerste seizoen van Hagen bij Total Energies.

Bij B&B Hotels rijden momenteel drie Belgen met Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jordi Warlop. Diezelfde ploeg heeft Raphaël Parisella, een Canadees van nog altijd maar 18 jaar, een contract als neoprof aangeboden. Parisella viert op 23 oktober zijn negentiende verjaardag.