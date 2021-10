UPDATE: Klavertje vier aan WK-zilver compleet na nieuw eremetaal voor De Ketele en Kopecky

De Belgische oogst op het WK baanwielrennen blijft niet beperkt tot 2 medailles. Kenny De Ketele en Lotte Kopecky hebben hiervoor gezorgd. Dens en Kopecky pakten donderdag al zilver op de scratch en afvalling. De Ketele deed even goed in de puntenkoers, Kopecky in het omnium.

De zilveren medaille was dan ook het minste dat De Ketele verdiende, want samen met de Fransman Benjamin Thomas domineerde hij de puntenkoers. De rest stond niet eens op de foto. Het werd dan ook een boeiend duel tussen hen beiden voor goud. Op het einde zat De Ketele wel door zijn beste krachten heen. Zijn 84 punten waren goed voor een schitterende tweede plaats. Thomas reed 94 punten bij mekaar en kroonde zich dus met een marge van tien punten tot wereldkampioen. De Nederlander Hoppezak vervolledigde het podium. De Ketele is aan zijn afscheidstournee bezig: het WK is zijn laatste groot kampioenschap. Het belooft zo een afscheid door de grote poort te worden: De Ketele zit in totaal al aan zijn zevende WK-medaille. © photonews Update: Lote Kopecky ging in de verschillende onderdelen van het omnium op zoek naar haar tweede medaille van dit WK. Na een tegenvallend eerste onderdeel was ze op achtervolgen aangewezen. Na de afvalling was Kopecky wel reeds opgeschoven naar de top acht en nadien reed ze ook nog een sterke puntenkoers. Dat leverde haar een tweede plaats op.