18-jarige Belg gaat voor de ploeg van Axel Merckx rijden

Bij de ploeg van Axel Merckx verwelkomen ze een nieuw Belgisch talent in de persoon van de 18-jarige Dries De Pooter. De Pooter is de huidige Belgisch kampioen bij de junioren en had zijn zinnen gezet op een overstap naar Hagens Berman Axeon.

"Het is misschien wel de grootste U23-ploeg ter wereld. Het was altijd een droom om voor Hagens Berman Axeon te koersen", zegt de jongeman uit Geel op de site van zijn nieuwe ploeg. "Ik kijik er naar uit om alles te geven voor de ploeg!" Dit jaar kwam De Pooter uit voor SEG Racing Academy. Ook liep hij stage bij Intermarché-Wanty-Gobert "Ik was vaak dicht bij een overwinning, ik miste juist telkens die 1-2 procent." Bij Hagens Berman Axeon wil De Pooter dan ook leren om die grote koersen te kunnen winnen.